В Красноярском крае рыбаки на «Ниве» оказались в снежном плену

В Красноярском крае дорожные полицейские помогли попавшим в снежный плен рыбакам. Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.
Это случилось в минувшую среду, 22 января. Жители города Иланского возвращались с рыбалки на автомобиле «Нива». Путь лежал через лес, снега — по колено, дорога заметенная. При выезде на федеральную трассу Р-255 «Сибирь» старый добрый советский внедорожник застрял в сугробе. Попытки мужчин самостоятельно вызволить машину оказались безрезультатными.
Рыбакам повезло: в районе происшествия находился экипаж ДПС. Полицейские заметили застрявший автомобиль и остановились, чтобы узнать, что произошло. Патрульный автомобиль — тоже внедорожник, но куда более мощный, чем «Нива». С помощью буксировочного троса госавтоинспекторы вытащили ее на проезжую часть. Мужчины поблагодарили сотрудников полиции за помощь и неравнодушие, после чего благополучно продолжили свой путь.