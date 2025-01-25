Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае рыбаки на «Ниве» оказались в снежном плену

В Иланском районе дорожная полиция помогла застрявшим в снегу рыбакам.

Источник: ГУ МВД

В Красноярском крае дорожные полицейские помогли попавшим в снежный плен рыбакам. Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Это случилось в минувшую среду, 22 января. Жители города Иланского возвращались с рыбалки на автомобиле «Нива». Путь лежал через лес, снега — по колено, дорога заметенная. При выезде на федеральную трассу Р-255 «Сибирь» старый добрый советский внедорожник застрял в сугробе. Попытки мужчин самостоятельно вызволить машину оказались безрезультатными.

Рыбакам повезло: в районе происшествия находился экипаж ДПС. Полицейские заметили застрявший автомобиль и остановились, чтобы узнать, что произошло. Патрульный автомобиль — тоже внедорожник, но куда более мощный, чем «Нива». С помощью буксировочного троса госавтоинспекторы вытащили ее на проезжую часть. Мужчины поблагодарили сотрудников полиции за помощь и неравнодушие, после чего благополучно продолжили свой путь.

ГИБДД