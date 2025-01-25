В Красноярском крае рыбаки на «Ниве» оказались в снежном плену

Рыбакам повезло: в районе происшествия находился экипаж ДПС. Полицейские заметили застрявший автомобиль и остановились, чтобы узнать, что произошло. Патрульный автомобиль — тоже внедорожник, но куда более мощный, чем «Нива». С помощью буксировочного троса госавтоинспекторы вытащили ее на проезжую часть. Мужчины поблагодарили сотрудников полиции за помощь и неравнодушие, после чего благополучно продолжили свой путь.