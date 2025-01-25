Российский радар зафиксировал мнимую ядерную атаку США 30 лет назад

Несмотря на это, в целом отношения России и США оставались хорошими: не хуже, чем между иными членами НАТО, некоторые из которых довольно серьезно угрожают друг другу (например, Греция и Турция). Также Ельцин, несмотря на известные проблемы со здоровьем и тягу к алкоголю, был в медицинском смысле вменяем и оставался опытным политиком. Он не мог не осознавать, что США и другие страны НАТО жили рутинной политической жизнью. За несколько часов до инцидента Клинтон прочел традиционное послание «О положении дел» для Конгресса, где главными темами были снижение налогов и запрет на владение автоматическим оружием. Никаких намеков на войну с Россией в ней не было, а из посольства США в России не эвакуировались дипломаты.