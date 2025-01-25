В Хабаровском крае наведут порядок с фиктивными браками мигрантов

В субботу, 25 января, в Хабаровском крае, как и в целом в России, вступает в силу закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и установлением отцовства. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание в России вне квоты, если они состоят в браке с гражданином или гражданкой нашей страны не менее трёх лет или имеют общего ребёнка. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал МВД РФ.