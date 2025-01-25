В Хабаровском крае наведут порядок с фиктивными браками мигрантов

В субботу, 25 января, в Хабаровском крае, как и в целом в России, вступает в силу закон, направленный на борьбу с фиктивными браками и установлением отцовства. Теперь иностранные граждане смогут получить разрешение на временное проживание в России вне квоты, если они состоят в браке с гражданином или гражданкой нашей страны не менее трёх лет или имеют общего ребёнка. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал МВД РФ.
Иностранный гражданин, чей ребёнок рождён или усыновлён в браке с гражданином России, сможет получить вид на жительство в упрощённом порядке.
Если брак между родителями не зарегистрирован, то необходимо подтверждение судом факта совместного проживания в стране не менее трёх лет, а также участия в содержании и воспитании ребёнка.
Кроме того, если брак, который был основанием для получения разрешения на временное проживание, а затем вида на жительство, будет признан судом недействительным или расторгнут, то соответствующий миграционный статус будет аннулирован, в том числе по решениям, принятым до 25 января 2025 года.
Напомним, закрывающий лазейку мигрантам получать право на проживание в России при помощи фиктивных браков закон был подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным прошлой осенью. Сейчас он вступил в силу. Его разработчики надеются, что с помощью этого нормативного акта число незаконных мигрантов в стране уменьшится.