В Приморье прокуратура составила портрет типичного преступника

В 2024 году прокуратура Приморского края провела анализ и составила статистический портрет типичного преступника региона. В большинстве случаев преступления совершали люди, ранее имевшие судимость, без стабильного источника дохода. Возраст преступников составлял от 30 до 49 лет.
«Прокуратура Приморского края провела анализ данных о лицах, совершивших преступления в 2024 году. Всего в этот период было зарегистрировано более 11,4 тысячи преступлений. Среди правонарушителей преобладают лица в возрасте от 30 до 49 лет — 59,8%, 14,5% — от 50 лет и старше, 12% — от 18 до 24 лет, 9,8% — от 25 до 29 лет, 3,8% — несовершеннолетние. Среди всех правонарушителей 63,2% не были трудоустроены на постоянной основе», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
61% из числа правонарушителей ранее уже были судимы. Подавляющее большинство преступников, а именно 91,8%, — это местные жители. Среди них 63,1% имеют среднее образование, 25,3% — начальное и основное общее, и только 10% — высшее профессиональное. 22,7% правонарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления.
Напомним, что согласно статистическим данным от управления МВД России по Приморскому краю, уровень преступности в регионе снизился по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году правоохранительные органы Приморского края смогли раскрыть примерно 13 тысяч правонарушений.