В Приморье прокуратура составила портрет типичного преступника

«Прокуратура Приморского края провела анализ данных о лицах, совершивших преступления в 2024 году. Всего в этот период было зарегистрировано более 11,4 тысячи преступлений. Среди правонарушителей преобладают лица в возрасте от 30 до 49 лет — 59,8%, 14,5% — от 50 лет и старше, 12% — от 18 до 24 лет, 9,8% — от 25 до 29 лет, 3,8% — несовершеннолетние. Среди всех правонарушителей 63,2% не были трудоустроены на постоянной основе», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.