Дороги в Музыкальном микрорайоне Краснодара начнут ремонтировать весной

Сейчас идет подготовка контрактов на грейдирование дорог в Музыкальном, ямочный ремонт и реконструкцию дороги по улице Есенина. Ее участок от улицы Солнечной до улицы Гомельской начнут ремонтировать в марте-апреле этого года. Здесь планируют сделать трехполосную дорогу, организовать тротуары, велодорожку, установить светофоры и смонтировать новые ливневку и освещение.