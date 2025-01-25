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Дороги в Музыкальном микрорайоне Краснодара начнут ремонтировать весной

В Музыкальном районе Краснодара весной планируют приступить к ремонту дорог.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Весной 2025 года в Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют приступить к ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас идет подготовка контрактов на грейдирование дорог в Музыкальном, ямочный ремонт и реконструкцию дороги по улице Есенина. Ее участок от улицы Солнечной до улицы Гомельской начнут ремонтировать в марте-апреле этого года. Здесь планируют сделать трехполосную дорогу, организовать тротуары, велодорожку, установить светофоры и смонтировать новые ливневку и освещение.

Второй этап реконструкции улицы Есенина запланирован на 2026−2027 года. В это время ремонт проведут на участке от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова.

В мэрии также напомнили, что в декабре 2024 года в Музыкальном микрорайоне краевой столицы провели грейдирование дорог на улицах Мусоргского, Дунаевского, Прокофьева, Адлерской, Шаляпина, Алмазной, Ангарской, Кухаренко и Агрохимической.

Ранее сообщалось, что на дорогах Кубани появились автомобили с новыми кодами «323».