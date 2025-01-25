Омичка украла у подруги 200 тысяч рублей и спрятала в медведя

19-летняя жительница Азовского района приехала в гости к своей 22-летней подруге и оставила у нее 205 тысяч рублей, спрятав деньги под матрасом. Однако, вернувшись вечером домой, девушка обнаружила пропажу средств и обратилась в полицию.