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Омичка украла у подруги 200 тысяч рублей и спрятала в медведя

В селе Одесское произошла кража.

Источник: ТАСС

19-летняя жительница Азовского района приехала в гости к своей 22-летней подруге и оставила у нее 205 тысяч рублей, спрятав деньги под матрасом. Однако, вернувшись вечером домой, девушка обнаружила пропажу средств и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и нашли украденные деньги внутри плюшевого медведя. Подозреваемая призналась в содеянном, объяснив, что спонтанно решила украсть деньги подруги, зная о ее сбережениях и месте их хранения. Дождавшись момента, когда подруга отлучится из дома, она совершила кражу.

На хозяйку дома завели уголовное дело по статье «Кража».