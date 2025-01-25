Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества

— Пусть звание московского студента вдохновляет вас на покорение новых вершин. Желаю вам верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что московские студенты вместе с высоким уровнем образования получают все возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни столицы и успешного начала карьеры.
Днем ранее Сергей Собянин принял участие в заседании попечительского совета Московского государственного университета, которое провел президент России Владимир Путин накануне 270-летия вуза. К юбилею МГУ город провел работы, направленные на повышение удобства для преподавателей и студентов.
25 января вход в Музей Победы и филиал «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г. О. Р. А.») будет бесплатным для студентов. Специально для них в этот день пройдут бесплатные экскурсии.