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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 25 января, поздравил москвичей с Днем российского студенчества. Глава города добавил, что 270 лет назад, в День святой Татьяны, был основан Московский университет.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

— Пусть звание московского студента вдохновляет вас на покорение новых вершин. Желаю вам верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что московские студенты вместе с высоким уровнем образования получают все возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни столицы и успешного начала карьеры.

Днем ранее Сергей Собянин принял участие в заседании попечительского совета Московского государственного университета, которое провел президент России Владимир Путин накануне 270-летия вуза. К юбилею МГУ город провел работы, направленные на повышение удобства для преподавателей и студентов.

25 января вход в Музей Победы и филиал «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г. О. Р. А.») будет бесплатным для студентов. Специально для них в этот день пройдут бесплатные экскурсии.

Собянин Сергей
образование