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Четыре жителя Башкирии получили госнаграды от Владимира Путина

Награжденные получили медали и звания.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии. Медали и звания получили четыре уроженца республики.

Звание заслуженного врача России получил главврач республиканского санатория для детей с родителями «Сакмар» Талгат Рахматуллин.

Звание заслуженного строителя — исполнительный директор экспертно-производственного центра «Трубопроводсервис» Марат Сунагатов.

Звание заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности также было присвоено начальнику региона добычи нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» Фаат Хасанов.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» получил главный научный сотрудник УФИЦ РАН Рустем Ахунов.

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