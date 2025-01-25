В конце января в Перми начнут показывать трилогию «Властелин колец»

Пермские кинотеатры расширяют кинопоказ в рамках «предсеансового обслуживания» и с 30 января начнут показывать очередную голливудскую картину «Властелин колец». Покажут все три части кинокартины.
Напомним, первый фильм трилогии — «Властелин колец: Братство кольца» вышел на экраны в 2001 году. Картина собрала хорошую кассу, много положительных отзывов, а также получила 17 «Оскаров».
О том, как голливудские блокбастеры попадают на экраны России в условиях санкций и как в этом помогает «предсеансовое обслуживание», читайте в подробном обзоре наших коллег.