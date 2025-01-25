Хоценко поручил оперативно реагировать на жалобы омичей по уборке снега

25 января на оперативном совещании регионального кабмина губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу главам города и муниципальных образований, госжилинспекции держать на личном контроле обращения жителей по вопросам уборки и вывоза снега.
Особое внимание губернатор потребовал уделить состоянию пешеходных дорожек, ведущих к объектам социальной сферы и остановкам общественного транспорта.
«В субботу и воскресенье планируем вывести в “поля” порядка 160 единиц техники. Работа будет осуществляться в круглосуточном режиме», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что более 100 омских компаний не убирали снег пока не нарвались на предупреждения. В случае нарушения требований по уборке снега и сроков, в которые его надо убрать, компании будут административно наказаны.