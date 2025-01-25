В Омске планируют отменить реверсивное движение на мосту у Телецентра

Изначально планировалось сделать четыре полосы для движения, но во время проектирования замены теплосетей возникли трудности. По словам градоначальника, работы по созданию котлована для прокладки новых труб ограничили пространство для расширения проезжей части, что не позволило реализовать проект. Ситуацию также осложнил снег, который повлиял на сроки работ.