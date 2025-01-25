В Омске планируют отменить реверсивное движение на мосту у Телецентра

В Омске планируют отменить реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Как сообщил мэр Сергей Шелест порталу NGS55, изменения могут вступить в силу уже весной. Вместо реверса власти хотят организовать полноценный заезд на переправу с обеих сторон Иртыша на две полосы.
Изначально планировалось сделать четыре полосы для движения, но во время проектирования замены теплосетей возникли трудности. По словам градоначальника, работы по созданию котлована для прокладки новых труб ограничили пространство для расширения проезжей части, что не позволило реализовать проект. Ситуацию также осложнил снег, который повлиял на сроки работ.
Реверсивное движение на мосту запустили 8 января. Ранее глава дептранса Вадим Кормилец сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность внесения новых корректировок в схему движения транспорта.