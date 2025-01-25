Белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025

В конце января — начале февраля 2025 в Беларуси ждут подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, рассказала изданию «Медицинский вестник» завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева. При этом ожидается, что белорусов будут попеременно атаковать штаммы вируса гриппа А и В (линия Виктория).
«Причем ожидается, что больший удельный вес придется на вирус гриппа А (H1N1)pdm09», — отметила Наталья Шмелева.
Напомним, серотип вируса гриппа А (H1N1) наиболее распространен и более известен как свиной грипп.
А вот вирус гриппа В (линия Ямагата), не встречался с 2020 года, когда грипп подавил коронавирус.
«Однако такая ситуация не исключает его появления в будущем, поэтому наблюдение за ним продолжается», — отметила специалист.
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