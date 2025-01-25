Белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025

В конце января — начале февраля 2025 в Беларуси ждут подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, рассказала изданию «Медицинский вестник» завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева. При этом ожидается, что белорусов будут попеременно атаковать штаммы вируса гриппа А и В (линия Виктория).