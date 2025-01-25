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Белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025

Белорусский врач рассказала о том, что в эпидсезон 2025 года будет преобладать вирус гриппа А (H1N1).

Источник: Комсомольская правда

В конце января — начале февраля 2025 в Беларуси ждут подъем заболеваемости ОРИ и гриппом, рассказала изданию «Медицинский вестник» завлабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, кандидат медицинских наук Наталья Шмелева. При этом ожидается, что белорусов будут попеременно атаковать штаммы вируса гриппа А и В (линия Виктория).

«Причем ожидается, что больший удельный вес придется на вирус гриппа А (H1N1)pdm09», — отметила Наталья Шмелева.

Напомним, серотип вируса гриппа А (H1N1) наиболее распространен и более известен как свиной грипп.

А вот вирус гриппа В (линия Ямагата), не встречался с 2020 года, когда грипп подавил коронавирус.

«Однако такая ситуация не исключает его появления в будущем, поэтому наблюдение за ним продолжается», — отметила специалист.

Кстати, Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и основания снятия пациента с очереди (здесь подробнее).

Мы писали, что белорусская телеведущая Ольга Макей рассказала о родах и семи месяцах материнства: «Врач сказала мне, чтобы я скорее рожала второго!» (подробнее здесь).