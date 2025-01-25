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Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днём студента

Он пожелал молодёжи реализовать потенциал на благо страны.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Днём студента, адресованное жителям региона. Глава области выразил уверенность в том, что молодые люди могут реализовать свой потенциал на благо России.

— Поздравляю нашу замечательную молодежь — креативную, активную, полную новых идей! Ваши достижения уже сегодня формируют будущее нашей страны, а энергия и желание менять мир к лучшему вдохновляют всех нас, — говорится в поздравлении.

Андрей Травников также подчеркнул, что молодёжь региона добивается высоких успехов не только в спорте, творчестве, учёбе, но и в волонтёрстве и общественных движениях.