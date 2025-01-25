Госдума РФ: с февраля средний размер страховой пенсии вырастет до 25 тысяч рублей

С февраля средний размер страховой пенсии по старости в России увеличится до 25 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.
«С 1 января средний размер такой пенсии увеличился на 7,3 процента и вырос до 24 059 рублей. После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2,2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — рассказал депутат.
На совещании по экономическим вопросам 22 января президент РФ Владимир Путин сообщил об индексации страховых и военных пенсий, пособий и соцвыплат. Глава государства уточнил, что индексацию проведут по фактической инфляции прошлого года — на 9,5 процентов. Соответствующие решения проведут «задним числом» — с 1 января.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что в Новосибирской области инфляция ускорилась до 9,9 процентов. Это повлекло за собой рост цен на продукты и другие товары.