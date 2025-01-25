Жителей Иркутской области предупредили о вирусе «Мамонт» в Telegram

После этого жертва переходит по ссылке и скачивает файл с расширением apk, который несёт в себе троян «Мамонт». Вирус заражает операционную систему, а затем считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии. Также он может автоматически пересылать файл apk всем контактам в Telegram. С помощью «Мамонта» мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и персональной информации.