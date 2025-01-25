Жителей Иркутской области предупредили о вирусе «Мамонт» в Telegram

Жителей Иркутской области предупредили о новом мошенничестве в мессенджере Telegram. Аферисты рассылают вредоносные файлы с расширением APK — установочный файл приложений для смартфонов на платформе операционной системы «Андроид». Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
«Мошенники направляют файлы, сопровождая их вопросом: “Это ты на видео?”, также слово “видео” в разных вариациях используется в названии файла», — пояснили АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
После этого жертва переходит по ссылке и скачивает файл с расширением apk, который несёт в себе троян «Мамонт». Вирус заражает операционную систему, а затем считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии. Также он может автоматически пересылать файл apk всем контактам в Telegram. С помощью «Мамонта» мошенники могут получить доступ к банковским приложениям и персональной информации.
Файлы apk-файлы, полученные из непроверенных источников и в личных сообщениях, несут угрозу безопасности устройства и сбережениям. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать файлы только из официальных приложений для устройств.