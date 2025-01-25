В Волгограде запретили продавать алкоголь

25 января в Волгоградской области будет введено временное ограничение на продажу алкогольной продукции в магазинах.
Эта мера принята с целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов во время массовых мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества, который также известен как Татьянин день. В этот день студенты традиционно отмечают свой праздник, и власти региона хотят минимизировать риски, связанные с употреблением спиртного. Однако важно отметить, что полного запрета на алкоголь не вводится: посетители ресторанов, кафе и баров смогут заказывать спиртные напитки в установленном порядке.
Ограничение на розничную продажу алкоголя введено в соответствии с региональным законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции», который был принят в 2019 году. Согласно этому закону, в Волгоградской области установлены несколько дней в году, когда продажа алкоголя в магазинах запрещена. Помимо 25 января (Дня студента), к таким датам относятся 1 июня (Международный день защиты детей), последняя суббота июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). Эти меры направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасной среды во время значимых социальных и культурных событий.