В Волгограде запретили продавать алкоголь

Ограничение на розничную продажу алкоголя введено в соответствии с региональным законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции», который был принят в 2019 году. Согласно этому закону, в Волгоградской области установлены несколько дней в году, когда продажа алкоголя в магазинах запрещена. Помимо 25 января (Дня студента), к таким датам относятся 1 июня (Международный день защиты детей), последняя суббота июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). Эти меры направлены на поддержание общественного порядка и создание безопасной среды во время значимых социальных и культурных событий.