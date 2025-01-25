Сибирячка чуть не родила в маршрутке по дороге в Улан-Удэ

22 января беременная жительница Еравненского района Бурятии поехала на маршрутке в Улан-Удэ, однако по дороге в город у нее начались схвати. Водитель не растерялся и доставил роженицу в приёмный покой Онохойской участковой больницы. Там на свет появился мальчик весом 3400 граммов.
— Малыша назвали Виктором, что означает «Победитель». Виктор стал третьим мальчиком в этой семье. Медицинские работники оказали всю необходимую помощь. Роды провела дежурный врач Надежда Бардуева, а также медицинские сестры Елена Грудинина и Ирина Болокова, — сообщили в Заиграевской ЦРБ.
В дальнейшем мама с новорожденным ребенком были осмотрены врачом акушером-гинекологом и врачом-педиатром, а позже были направлены в Улан-Удэ в Республиканский перинатальный центр и Детскую республиканскую клиническую больницу под наблюдение.