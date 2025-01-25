Сибирячка чуть не родила в маршрутке по дороге в Улан-Удэ

22 января беременная жительница Еравненского района Бурятии поехала на маршрутке в Улан-Удэ, однако по дороге в город у нее начались схвати. Водитель не растерялся и доставил роженицу в приёмный покой Онохойской участковой больницы. Там на свет появился мальчик весом 3400 граммов.