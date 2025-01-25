Красавицы в платьях, мужчины в костюмах: в Хабаровске отметили Татьянин день

В Дальневосточном институте управления накануне состоялся торжественный вечер для студентов, где местные красавицы получили возможность продемонстрировать свои наряды, грацию и умение танцевать, а представители сильной половины студенчества — мужественность и галантность.
Торжественная часть закончилась концертом и великолепной постановкой танца для студентов. Смотрим яркие фотографии с торжественного вечера, вспоминаем свои студенческие годы и поздравляем тех, кто сейчас грызет гранит науки в дальневосточных вузах.
Годы ученичества для вагантов проходят быстро, зато воспоминания (и дипломы) остаются на всю жизнь. С праздником всех причастных, с Татьяниным днем.