Минсктранс рассказал, как будет работать столичный транспорт в день выборов

Так, в воскресенье, 26 января, в период с 08:00 до 20:00 будет организована работа автобусных маршрутов № 55 «Автовокзал Восточный — Железнодорожная станция Минск-южный», № 131 «ДС Карастояновой — Цнянка», № 141а «ДС Карбышева — Боровлянская школа № 3», № 146с «ДС Карбышева — Дроздово», № 154 «ДС Карастояновой — Щедрина», № 157 «ДС Карбышева — Маневича», № 172 «ДС Серова — Воронянского».
Также будет сокращен интервал движения на автобусном маршруте № 180 «Барамзиной — Школа № 194», то есть этот автобус в день выборов будет ездить чаще обычного.
Бесплатный проезд
Ранее в Минсктрансе сообщили, что в день выборов не будет взиматься плата за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, а также городском электрическом транспорте.
Это сделано на основании решения, которое было принято Минским городским советом депутатов.
Бесплатный проезд в основной день голосования будет организован также в столичной подземке.