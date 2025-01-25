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Минсктранс рассказал, как будет работать столичный транспорт в день выборов

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Работа несколько автобусных маршрутов будет организована в Минске в день выборов президента Беларуси, сообщили в пресс-службе Минсктранса.

Источник: Sputnik.by

Так, в воскресенье, 26 января, в период с 08:00 до 20:00 будет организована работа автобусных маршрутов № 55 «Автовокзал Восточный — Железнодорожная станция Минск-южный», № 131 «ДС Карастояновой — Цнянка», № 141а «ДС Карбышева — Боровлянская школа № 3», № 146с «ДС Карбышева — Дроздово», № 154 «ДС Карастояновой — Щедрина», № 157 «ДС Карбышева — Маневича», № 172 «ДС Серова — Воронянского».

Также будет сокращен интервал движения на автобусном маршруте № 180 «Барамзиной — Школа № 194», то есть этот автобус в день выборов будет ездить чаще обычного.

Бесплатный проезд

Ранее в Минсктрансе сообщили, что в день выборов не будет взиматься плата за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, а также городском электрическом транспорте.

Это сделано на основании решения, которое было принято Минским городским советом депутатов.

Бесплатный проезд в основной день голосования будет организован также в столичной подземке.