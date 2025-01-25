В Новосибирске умер замначальника Западно-Сибирского УВДТ по СФО Дроздов

«Юрий Иванович был одним из самых ярких представителей старшего поколения транспортных полицейских Сибири. Служить в органах внутренних дел он начал больше полувека назад. Прошел путь от инструктора по политико-воспитательной работе до замначальника Западно-Сибирского УВДТ — начальника службы по работе с личным составом», — рассказали в ведомстве.