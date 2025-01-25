В Новосибирске умер замначальника Западно-Сибирского УВДТ по СФО Дроздов

Руководство и личный состав УТ МВД России по СФО выразили соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке — председателя Межрегионального совета ветеранов Юрия Дроздова.
«Юрий Иванович был одним из самых ярких представителей старшего поколения транспортных полицейских Сибири. Служить в органах внутренних дел он начал больше полувека назад. Прошел путь от инструктора по политико-воспитательной работе до замначальника Западно-Сибирского УВДТ — начальника службы по работе с личным составом», — рассказали в ведомстве.
Дроздов ушел на заслуженный отдых в 2003-м, а спустя девять лет возглавил Межрегиональный совет ветеранов. До последнего дня своей жизни он был на «боевом посту»: жил интересами ветеранского движения Управления, активно участвовал в воспитании и профессиональном становлении молодых транспортных полицейских. Светлая память!