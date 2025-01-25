Где и как избежать нападения бродячих собак — в Новосибирске появилась карта опасных мест обитания агрессивных животных

Согласно статданным, случаи нападения бродячих собак на людей в Новосибирске и его окрестностях с годами только увеличиваются. Кстати, улица Малыгина, на которой на днях погибла 52-летняя женщина, не раз становилась центром подобных событий.
И таких случаев по всему Новосибирску много, благо людям удаётся выжить. Эксперты попытались определить самые опасные из них. В ТОП по бродячим собакам вошли: Ленинский, Кировский, Первомайский, Октябрьский, Центральный, Советский, Дзержинский, Заельцовский и Калининский районы.
По мнению специалистов «Центра по проблемам домашних животных Новосибирска», несколько поведенческих приёмов помогут избежать нападения бродячих собак:
· не делать резких движений;
· сделать вид, что поднимаете что-то с земли, или громко крикнуть, чтобы отпугнуть животное;
· не дать себя окружить (прислониться к стене или дереву);
· использовать подручные предметы для защиты (сумку, зонт, камень).
А мы ранее писали, как под Новосибирском два пса кинулись спасать женщину, которую насмерть растерзала стая бездомных собак.