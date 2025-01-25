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Где и как избежать нападения бродячих собак — в Новосибирске появилась карта опасных мест обитания агрессивных животных

На фоне гибели женщины, которую растерзали бродячие псы в окрестностях «Левобережного» мусорного полигона, сибирские кинологи разработали алгоритм поведения и составили карту мест обитания таких опасных животных.

Источник: AP 2024

Согласно статданным, случаи нападения бродячих собак на людей в Новосибирске и его окрестностях с годами только увеличиваются. Кстати, улица Малыгина, на которой на днях погибла 52-летняя женщина, не раз становилась центром подобных событий.

И таких случаев по всему Новосибирску много, благо людям удаётся выжить. Эксперты попытались определить самые опасные из них. В ТОП по бродячим собакам вошли: Ленинский, Кировский, Первомайский, Октябрьский, Центральный, Советский, Дзержинский, Заельцовский и Калининский районы.

По мнению специалистов «Центра по проблемам домашних животных Новосибирска», несколько поведенческих приёмов помогут избежать нападения бродячих собак:

· не делать резких движений;

· сделать вид, что поднимаете что-то с земли, или громко крикнуть, чтобы отпугнуть животное;

· не дать себя окружить (прислониться к стене или дереву);

· использовать подручные предметы для защиты (сумку, зонт, камень).

А мы ранее писали, как под Новосибирском два пса кинулись спасать женщину, которую насмерть растерзала стая бездомных собак.

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