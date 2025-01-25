«Выдохнул, когда не пришлось говорить речь на “Золотом глобусе”»

— Конечно, это правда! Потому что ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Всё равно сложно на нем говорить. И если бы пришлось это делать, конечно… То есть, если было бы нужно, я бы сделал, но я очень выдохнул, когда не пришлось говорить речь на английском (улыбается).