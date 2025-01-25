«Выдохнул, когда не пришлось говорить речь на “Золотом глобусе”»

24 января, на следующий день после объявления номинантов на «Оскар», артист приехал в этнодеревню сербского режиссера Эмира Кустурицы Дрвенград, где проходит кинофестиваль «Кустендорф». Там он рассказал «Известиям», кто первым поздравил его с номинацией и о поступающих сейчас предложениях о сотрудничестве. Также Юра Борисов объяснил свой знаменитый выдох облегчения на «Золотом глобусе» в момент, когда за наградой вызвали не его.
— Чье поздравление с номинацией на «Оскар» стало самым неожиданным и приятным?
— Я даже не знаю. Все были приятными. Это, если честно, смешалось в какой-то один вихрь поздравлений, который начался уже через минуту после объявления моей номинации и пока еще продолжается. Поэтому не могу сказать… Сложно разобраться, что происходит вообще (улыбается).
— А кто поздравил первым?
— Моя семья, потому что мы вместе смотрели трансляцию. Нас попросили записать видео, как мы это делаем. Это были мои дочки и жена.
— Скоро выйдет ваш фильм «Кончится лето», которому прочат славу одного из главных хитов сезона. Один из режиссеров, Максим Арбугаев, тоже номинант на «Оскар», за «Выход». Он поздравил собрата по статусу?
— Да, тоже поздравил. Пожелал удачи.
— Когда сядете речь писать для «Оскара», кого позовете на помощь?
— Я не сяду писать речь, спасибо! (Смеется.) Никого не буду звать и не буду писать речи.
— В случае победы будете импровизировать? Мы верим в вас.
— Я очень рад, но я не хочу об этом, если честно, думать.
Фото: ЛУКФИЛЬМАктер Юра Борисов в фильме «Кончится лето».
— В соцсетях разлетелся фрагмент с «Золотого глобуса», где вы с облегчением выдыхаете, когда лучшим актером второго плана называют Кирана Калкина. Что значила эта реакция? Шутят, что вы обрадовались тому, что не придется говорить речь на английском. Это правда?
— Конечно, это правда! Потому что ты сидишь, волнуешься. Это не мой язык. Всё равно сложно на нем говорить. И если бы пришлось это делать, конечно… То есть, если было бы нужно, я бы сделал, но я очень выдохнул, когда не пришлось говорить речь на английском (улыбается).
— После успеха «Аноры» в Канне много ли вам поступило предложений? Возможно, вы уже приняли какие-то из них?
— Я пока ни на что не согласился. Предложений какое-то количество поступило, разной степени интереса для меня, но я пока читаю, думаю. Нужно какое-то время, чтобы разобраться, понять, что хочется делать дальше.
Фото: Cre FilmАктер Юра Борисов в фильме «Анора».
— В Лос-Анджелесе, где будут вручать «Оскар» и где вам теперь приходится бывать как звезде «Аноры», есть уже какие-то любимые места? Куда там обычно ходите?
— Не могу сказать, чтобы я так много времени провел в Лос-Анджелесе, чтобы у меня появились какие-то любимые места и всегда туда наведываюсь.
— Но останавливаетесь там в одном и том же месте?
— Да, в одном и том же отеле.
— В Гильдию актеров Голливуда вас уже пригласили?
— А что такое Гильдия актеров Голливуда? Куда-то звали, не могу ответить на ваш вопрос, потому что я пока не очень разобрался во всей специфике их индустрии. Она отличается от нашей.