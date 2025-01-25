Крупнейший в мире айсберг потерял за год около 9% от своей площади

«Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года он потерял около 9% от своей площади. В первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в последнюю неделю, в период с 15 по 23 января, А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова», — сказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, чьи слова приводятся в сообщении.