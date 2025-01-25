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Полсотни услуг по линии МВД Беларуси доступны на портале «Е-Паслуга»

Более 50 услуг по линии МВД можно получить на портале «Е-Паслуга».

Источник: Комсомольская правда

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» для белорусов доступно более 50 услуг по линии МВД, в том числе и в мобильном приложении, сообщает издание «На страже».

Из недавних новшеств. Напомним, в начале сентября 2024 года «Е-Паслуга» начала информировать о допущенных нарушениях Правил дорожного движения (здесь подробнее).

А в декабре 2024 года с помощью этого сервиса можно проверить автомобиль при его покупке (подробности здесь). В январе 2025 года сведения о страховых случаях в Беларуси стали также доступны онлайн (здесь подробнее).

Мы писали, что МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла» (здесь все подробности).