Полсотни услуг по линии МВД Беларуси доступны на портале «Е-Паслуга»

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» для белорусов доступно более 50 услуг по линии МВД, в том числе и в мобильном приложении, сообщает издание «На страже».
Из недавних новшеств. Напомним, в начале сентября 2024 года «Е-Паслуга» начала информировать о допущенных нарушениях Правил дорожного движения (здесь подробнее).
А в декабре 2024 года с помощью этого сервиса можно проверить автомобиль при его покупке (подробности здесь). В январе 2025 года сведения о страховых случаях в Беларуси стали также доступны онлайн (здесь подробнее).
Мы писали, что МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла» (здесь все подробности).