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В Уфе устраняют последствия провала грунта

Возле дома на улице Кирова, 1 в Уфе устраняют последствия провала грунта, сообщил глава Ленинского района столицы Олег Котов. На время работ здесь перекрыли участок дороги от Мустая Карима в сторону Карла Маркса.

Источник: Соцсети Олега Котова

С целью недопущения движения автотранспорта и нахождения поблизости людей место провала ограждено. «Уфаводоканал» устраняет причину образования провала грунта.

прокомментировал Котов

Автомобилистов призвали планировать альтернативные маршруты объезда.