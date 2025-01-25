С целью недопущения движения автотранспорта и нахождения поблизости людей место провала ограждено. «Уфаводоканал» устраняет причину образования провала грунта.
Автомобилистов призвали планировать альтернативные маршруты объезда.
Возле дома на улице Кирова, 1 в Уфе устраняют последствия провала грунта, сообщил глава Ленинского района столицы Олег Котов. На время работ здесь перекрыли участок дороги от Мустая Карима в сторону Карла Маркса.
С целью недопущения движения автотранспорта и нахождения поблизости людей место провала ограждено. «Уфаводоканал» устраняет причину образования провала грунта.
Автомобилистов призвали планировать альтернативные маршруты объезда.