Какие снежности

Депутат Николай Булатов рассказал о критической ситуации, сложившейся в микрорайоне Красные Казармы. По словам депутата, застройщик территории («Сатурн-Р».— «Ъ-Прикамье») передал городу только 30% дорог в микрорайоне. Поэтому администрация не может организованно вести расчистку этой территории от снега. По словам господина Булатова, территория микрорайона чистится практически вручную, в связи с чем образовались наледи, заужена проезжая часть, нет нормальных подходов к школе, в которой учатся около 2 тыс. детей. «Судебные процессы по передаче дорог городу идут более пяти лет. Понимаем, что на срок принятия решения никто не может повлиять. Но и продолжаться так бесконечно не может, потому что в микрорайоне проживает более 200 тыс. жителей, в основном молодые, активные люди, которые крайне негативно настроены к руководству города», — подчеркнул депутат. Он отметил, что впереди еще два месяца зимы, поэтому необходимо как можно быстрее решать этот вопрос. «На самом деле в этом районе нужно вводить режим ЧС, потому что ни город, ни застройщик территорию не содержат», — подытожил Николай Булатов.