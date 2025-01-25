Хоценко поручил активизировать уборку и вывоз снега в Омске и районах

В субботу, 25 января, губернатор Виталий Хоценко поручил активизировать работы по уборке и вывозу снега в Омске и районах области. Глава региона отметил, что получает большое количество сообщений от омичей по этому поводу.
Хоценко поставил задачу мэру Омска и глава муниципалитетам лично контролировать работы по уборке и вывозу снега.
«Поставил задачу мэру Омска Сергею Николаевичу Шелесту, главам всех наших муниципальных образований и Госжилинспекции держать эту работу на личном контроле и оперативно реагировать на обращения жителей», — написал Хоценко в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что особое внимание необходимо уделить расчистке от снега и наледи тротуаров и пешеходных дорожек, которые ведут к остановкам, медицинским и образовательным учреждениям.
Ранее мы сообщали, что день сильной метели в Сети появилось видео якобы из Омска, на кадрах которого видно, что сильные ветер сбивает людей и впечатывает их в ограждение.