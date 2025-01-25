Минобр определил пункты проведения ЦЭ-2025

Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что 8 февраля 2025 года пройдет репетиция централизованного экзамена для 11-классников. Они сдадут один обязательный предмет (русский или белорусский язык) и второй на выбор — в зависимости от предпочтений и будущей специальности в вузе.