Минобр определил пункты проведения ЦЭ-2025

В частности, документом установлен перечень из 144 пунктов, где в текущем году пройдут централизованные экзамены. Также утверждены закрепленные за этими пунктами учреждения общего среднего образования.
Помимо этого, профильное ведомство определило минимальное количество мест для участников ЦЭ в каждом из пунктов.
Пунктов, которые организуют проведение школьного испытания в резервные дни, будет шесть. Среди них Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-Российский университет и БГУ.
ЦЭ-2025 и его репетиция
Централизованный экзамен в 2025 году будет проводиться 26 мая (предмет на выбор) и 29 мая (белорусский или русский язык).
Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что 8 февраля 2025 года пройдет репетиция централизованного экзамена для 11-классников. Они сдадут один обязательный предмет (русский или белорусский язык) и второй на выбор — в зависимости от предпочтений и будущей специальности в вузе.
Впервые ЦЭ провели в Беларуси в 2023 году, испытание заменило традиционные выпускные экзамены в 11-м классе.