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Минобр определил пункты проведения ЦЭ-2025

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Министерство образование утвердило перечень пунктов проведения централизованного экзамена (ЦЭ) в 2025 году, это предусмотрено постановлением ведомства № 205 от 20 декабря, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В частности, документом установлен перечень из 144 пунктов, где в текущем году пройдут централизованные экзамены. Также утверждены закрепленные за этими пунктами учреждения общего среднего образования.

Помимо этого, профильное ведомство определило минимальное количество мест для участников ЦЭ в каждом из пунктов.

Пунктов, которые организуют проведение школьного испытания в резервные дни, будет шесть. Среди них Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-Российский университет и БГУ.

ЦЭ-2025 и его репетиция

Централизованный экзамен в 2025 году будет проводиться 26 мая (предмет на выбор) и 29 мая (белорусский или русский язык).

Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что 8 февраля 2025 года пройдет репетиция централизованного экзамена для 11-классников. Они сдадут один обязательный предмет (русский или белорусский язык) и второй на выбор — в зависимости от предпочтений и будущей специальности в вузе.

Впервые ЦЭ провели в Беларуси в 2023 году, испытание заменило традиционные выпускные экзамены в 11-м классе.

образование