Белорусский врач сказал, у кого есть риск тяжелого течения гриппа и осложнений

Болезни, при которых риск тяжелого течения гриппа, развития осложнений повышается многократно, в интервью изданию «Медицинский вестник» назвал завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, медик, которому присвоено звание «Народный врач Республики Беларусь», Игорь Карпов.
По его словам, хронические болезни на фоне вирусной инфекции, а это повышение температуры, поражение бронхов, насморк и кашель, как правило обостряются.
«Высок риск тяжелого течения и развития осложнений у людей с ишемической болезнью сердца, хроническим обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, у пациентов с метаболическим синдромом, значимым ожирением», — отметил Игорь Карпов.
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