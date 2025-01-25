Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский врач сказал, у кого есть риск тяжелого течения гриппа и осложнений

Народный врач Беларуси назвал болезни, при которых риск тяжелого течения гриппа повышается многократно.

Источник: Комсомольская правда

Болезни, при которых риск тяжелого течения гриппа, развития осложнений повышается многократно, в интервью изданию «Медицинский вестник» назвал завкафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, медик, которому присвоено звание «Народный врач Республики Беларусь», Игорь Карпов.

По его словам, хронические болезни на фоне вирусной инфекции, а это повышение температуры, поражение бронхов, насморк и кашель, как правило обостряются.

«Высок риск тяжелого течения и развития осложнений у людей с ишемической болезнью сердца, хроническим обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, у пациентов с метаболическим синдромом, значимым ожирением», — отметил Игорь Карпов.

Кстати, белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025 (здесь подробности).

Мы писали, что белорусские врачи рассказали о «мышиной» лихорадке в 2025: симптомы, лечение, осложнения, группы риска, профилактика (все подробности здесь).