В Приморье следственный комитет возбудил 2013 уголовных дел за 2024 год

В управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю подвели итоги деятельности за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета.
«В течение 2024 года было раскрыто 906 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Расследовано 177 уголовных дел, связанных с коррупцией, и 32 дела, касающихся невыплаты заработной платы», — прокомментировал и.о. руководителя следственного управления Алексей Кузьмичев.
В течение 12 месяцев 2024 года следственное управление возбудило 2013 уголовных дел, а также завершило производство по 1843 делам. Кроме того, было раскрыто 76 преступлений, совершенных в прошлом, среди которых 18 убийств и 3 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего по неосторожности.
Кроме того, проводилась активная работа по компенсации ущерба, которая составила более 1,4 миллиарда рублей.