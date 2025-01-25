В Приморье следственный комитет возбудил 2013 уголовных дел за 2024 год

В течение 12 месяцев 2024 года следственное управление возбудило 2013 уголовных дел, а также завершило производство по 1843 делам. Кроме того, было раскрыто 76 преступлений, совершенных в прошлом, среди которых 18 убийств и 3 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего по неосторожности.