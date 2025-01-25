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В Красноярске состоялось открытие «Кубка Ивана Ярыгина»

В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 17 стран.

Источник: Соцсети

В Красноярске стартовал «Кубок Ивана Ярыгина». В этом году участниками соревнований стали 400 спортсменов из 17 стран.

Отметим, что в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр спорта России Михаил Дегтярёв, зампредседателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол, глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Совета Федерации Александр Карелин и олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

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