Ученый пермского университета назвал последствия выброса черной плазмы на Солнце

«Магнитные бури в ближайшее время ожидаются вполне привычными и обычными. Сейчас Солнце находится в максимуме своей солнечной активности. Это период цикла, который повторяется каждые 11 лет. Поэтому магнитные бури и даже полярные сияния в наших широтах и даже южнее стали регулярным явлением. Очередная магнитная буря будет в ближайшие дни», — рассказал изданию Циберкин.