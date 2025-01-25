Ученый пермского университета назвал последствия выброса черной плазмы на Солнце

Доцент кафедры теоретической физики Пермского университета (ПГНИУ) Кирилл Циберкин рассказал журналистам perm.aif.ru, что последствиями выброса черной плазмы на Солнце, которое произошло 22 января, будут магнитные бури.
«Магнитные бури в ближайшее время ожидаются вполне привычными и обычными. Сейчас Солнце находится в максимуме своей солнечной активности. Это период цикла, который повторяется каждые 11 лет. Поэтому магнитные бури и даже полярные сияния в наших широтах и даже южнее стали регулярным явлением. Очередная магнитная буря будет в ближайшие дни», — рассказал изданию Циберкин.