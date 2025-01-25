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Ученый пермского университета назвал последствия выброса черной плазмы на Солнце

Выброс произошел 22 января.

Источник: ESA

Доцент кафедры теоретической физики Пермского университета (ПГНИУ) Кирилл Циберкин рассказал журналистам perm.aif.ru, что последствиями выброса черной плазмы на Солнце, которое произошло 22 января, будут магнитные бури.

«Магнитные бури в ближайшее время ожидаются вполне привычными и обычными. Сейчас Солнце находится в максимуме своей солнечной активности. Это период цикла, который повторяется каждые 11 лет. Поэтому магнитные бури и даже полярные сияния в наших широтах и даже южнее стали регулярным явлением. Очередная магнитная буря будет в ближайшие дни», — рассказал изданию Циберкин.

наука