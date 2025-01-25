Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы принесли к остановке у ТЦ «Мега» десятки елок

Принимать хвойные деревья для утилизации будут до 31 января.

Источник: Соцсети

Десятки елок принесли новосибирцы к остановке у ТЦ «Мега». Здесь принимают деревья для утилизации.

«Это свежее фото из стационарного пункта приема новогодних деревьев. Принимать елки будет до 31 января», — рассказали в пресс-службе САХ.

Специальный шредер превратит деревья в мульчу, которая станет отличным удобрением для цветущих и ягодных культур.

В САХ напомнили, что новогодние деревья можно принести на парковку ТЦ «Мега», на площадку на улице Профилактической, 73, или оставить в отсеке для крупногабаритного мусора на контейнерной площадке.

экология