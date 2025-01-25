Новосибирцы принесли к остановке у ТЦ «Мега» десятки елок

Десятки елок принесли новосибирцы к остановке у ТЦ «Мега». Здесь принимают деревья для утилизации.
«Это свежее фото из стационарного пункта приема новогодних деревьев. Принимать елки будет до 31 января», — рассказали в пресс-службе САХ.
Специальный шредер превратит деревья в мульчу, которая станет отличным удобрением для цветущих и ягодных культур.
В САХ напомнили, что новогодние деревья можно принести на парковку ТЦ «Мега», на площадку на улице Профилактической, 73, или оставить в отсеке для крупногабаритного мусора на контейнерной площадке.