Радий Хабиров рассказал о студенческой семье

«Вадим — аспирант Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий УГНТУ, преподает на кафедре и работает в нашем Межвузовском кампусе. Арина — студентка Архитектурно-строительного института этого же вуза. За время, которое Арина и Вадим провели вместе, они успели поучаствовать во многих проектах. Вадим выиграл конкурс “Студенческий стартап” и сейчас развивает свой бизнес, связанный с очисткой воды. Вместе с командой стал победителем Летней школы аспирантов от Евразийского НОЦ. Победил в Science Slam 2023 (стендап-битве для ученых)», — написал руководитель республики под хештегом #ЖЗЛ_Башкортостан.