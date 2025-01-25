30 лет назад в Киеве убили главаря ореховской ОПС Григория Гусятинского

После смерти Сергея Тимофеева (Сильвестр) одним из лидеров ореховской ОПГ стал бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский. Едва выйдя из СИЗО, он уехал в Киев, но вовсе не за тем, чтобы отойти от дел. Несмотря на предупреждения соратников, московский бандит решил подмять под себя украинский бизнес. 25 января 1995 года киллер застрелил Гусятинского в его же доме. Кто и за что расквитался с главарем самой кровавой группировки Москвы — в материале «Газеты.Ru».