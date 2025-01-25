Глава Крыма поздравил с Днем студенчества

25 января в Крыму отмечают День студенчества.
Глава региона Сергей Аксенов отметил в своем поздравлении:
«Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. Дата 25 января, Татьянин день, занимает в нем особое место».
В настоящее врем в крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов.
В Севастополе праздник начали еще ночью с крестного хода, который прошел в Новом Херсонесе. В музейно-храмовом комплексе преподаватели и студенты помолились святой мученице Татьяне, чтобы оценки были хорошими, а знания крепкими.
Также журналисты КП-Крым забавными историями из своих студенческих лет.