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Глава Крыма поздравил с Днем студенчества

В вузах республики обучается более 34 тысяч человек.

25 января в Крыму отмечают День студенчества.

Глава региона Сергей Аксенов отметил в своем поздравлении:

«Наверное, каждый, кто был студентом, согласится, что это один из самых ярких, интересных и насыщенных периодов жизни. Дата 25 января, Татьянин день, занимает в нем особое место».

В настоящее врем в крымских вузах обучается более 34 тысяч студентов.

В Севастополе праздник начали еще ночью с крестного хода, который прошел в Новом Херсонесе. В музейно-храмовом комплексе преподаватели и студенты помолились святой мученице Татьяне, чтобы оценки были хорошими, а знания крепкими.

Также журналисты КП-Крым забавными историями из своих студенческих лет.

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