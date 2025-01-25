В Красноярском крае завершено восстановление электроснабжения после шторма

В Красноярском крае успешно завершены работы по восстановлению электроснабжения, прерванного в результате шторма, который обрушился на южные и западные районы 23 января. Уточняется, что порывы ветра в тот день достигали 25 метров в секунду, что привело к повреждению электросетей в Шарыповском, Боготольском, Ужурском, Казачинском, Ермаковском, Минусинском и Емельяновском районах.
Как сообщили в компании «Россети Сибирь», несмотря на неблагоприятные погодные условия, основное электроснабжение населенных пунктов было восстановлено уже в тот же день около 19 часов. Социальные объекты, такие как школы и детские сады, были оперативно подключены к резервной сети и продолжили свою работу без сбоев. Также аварийно-восстановительные бригады энергетиков смогли устранить все замечания по распределительной сети 0,4 кВ.
В энергокомпании отметили, что для восстановления электроснабжения были mobilizованы все доступные силы оперативного персонала «Красноярскэнерго», а также привлечены бригады из Хакасии и Кузбасса. В общей сложности в работах по ликвидации последствий шторма участвовали 99 бригад, состоящих из 198 человек и использующих 135 единиц специализированной техники.