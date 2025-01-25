В Красноярском крае завершено восстановление электроснабжения после шторма

Как сообщили в компании «Россети Сибирь», несмотря на неблагоприятные погодные условия, основное электроснабжение населенных пунктов было восстановлено уже в тот же день около 19 часов. Социальные объекты, такие как школы и детские сады, были оперативно подключены к резервной сети и продолжили свою работу без сбоев. Также аварийно-восстановительные бригады энергетиков смогли устранить все замечания по распределительной сети 0,4 кВ.