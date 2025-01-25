Зая, Деймон, Диор и Миледи родились в Хабаровском крае в 2024 году

Комитет ЗАГС правительства Хабаровского края опубликовал список редких имен, которые родители давали новорожденным. Всего в регионе на свет появились 11 249 детей, а среди редких имен были такие как Зая, Миледи, Кристиан Эдвард и Деймон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на свет появились 6237 детей, в Комсомольске-на-Амуре — 1772 ребенка. Зарегистрировано 115 двоен. Мальчиков было 5859, девочек — 5390.
Популярными именами в Хабаровском крае стали София, Виктория, Анна, Ева, Алиса, Артем, Михаил, Александр, Дмитрий и Максим.
Выбирали родители и редкие имена. Для девочек это: Астерия, Анна-Мария, Велеслава, Веста, Викентия, Зая, Изабелла, Ирлин, Кэтрин, Лавина, Ладислава, Ли Мэй, Лучезара, Маруся, Миледи, Нева, Океана, София-Агриппина, Тесса, Устина, Фекла, Хлоя, Ёсина, Ёсуман, Айла, Ювеналия и другие.
Мальчиков называли такими необычными именами: Арсентий, Богдан-Александр, Вениамин, Габриэль, Гектор, Гор, Деймон, Дементий, Диор, Евсей, Емельян, Ен, Енисей, Ефрем, Илларион, Кир, Кристиан Эдвард, Лаврентий, Липарит, Лукьян, Маркус, Никон, Остап, Панкрат, Парижан, Спартак, Тим, Феликс, Янислав, Галей, Гамид, Далер и другие.