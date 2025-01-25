Зая, Деймон, Диор и Миледи родились в Хабаровском крае в 2024 году

Комитет ЗАГС правительства Хабаровского края опубликовал список редких имен, которые родители давали новорожденным. Всего в регионе на свет появились 11 249 детей, а среди редких имен были такие как Зая, Миледи, Кристиан Эдвард и Деймон. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.