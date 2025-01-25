В ЦПКиО Волгограда открыли снежные горки для горожан

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вновь открылись снежные горки, ставшие одной из самых любимых зимних забав для жителей и гостей города.
Благодаря установившейся морозной погоде, которая создала подходящие условия, парк возобновил работу своих зимних аттракционов. Сейчас в ЦПКиО доступны два спуска, где посетители могут насладиться катанием на тюбингах.
Для создания снежного покрова на горках используются современные снегогенераторы. В парке задействованы несколько снежных пушек, каждая из которых способна производить до пяти кубометров снега в час. Однако для их работы необходима стабильно низкая температура, что и обеспечила текущая погода в Волгограде. Это позволило парку организовать безопасные и комфортные условия для зимнего отдыха.
Администрация парка напомнила посетителям, что для катания на горках необходим тюбинг. Его можно принести с собой или взять напрокат прямо в парке, где также доступны шлемы для обеспечения безопасности. Кроме того, со смотровой площадки, расположенной рядом с горками, открывается живописный вид на Волгу, стадион «Волгоград Арена» и знаменитый «танцующий» мост, что делает посещение парка еще более приятным и запоминающимся.