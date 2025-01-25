В ЦПКиО Волгограда открыли снежные горки для горожан

Администрация парка напомнила посетителям, что для катания на горках необходим тюбинг. Его можно принести с собой или взять напрокат прямо в парке, где также доступны шлемы для обеспечения безопасности. Кроме того, со смотровой площадки, расположенной рядом с горками, открывается живописный вид на Волгу, стадион «Волгоград Арена» и знаменитый «танцующий» мост, что делает посещение парка еще более приятным и запоминающимся.