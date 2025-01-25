Власти запретили ходить по побережью в Рыбном из-за угрозы обвала

Напомним, в Рыбном из-за шторма сложилась аварийная ситуация на территории базы летних практик БФУ им. Канта. На всем протяжении оказался размыт берег по верхней бровке уступа. Об этом сообщала «Балтберегозащита» во «ВКонтакте», рассказывая о результатах послештормового мониторинга побережья.