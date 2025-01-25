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Власти запретили ходить по побережью в Рыбном из-за угрозы обвала

После шторма берег сильно размыло.

Источник: Администрация Пионерского городского округа

Власти запретили находиться на участке побережья в Рыбном. В начале января там сильно размыло берег, он обваливается.

Гулять опасно «в связи с последствиями шторма, в результате которого произошел размыв и обрушение части берегового склона». Об этом сообщает администрация Пионерского округа.

Отмечается, что нахождение в том месте побережья опасно для жизни и здоровья.

Напомним, в Рыбном из-за шторма сложилась аварийная ситуация на территории базы летних практик БФУ им. Канта. На всем протяжении оказался размыт берег по верхней бровке уступа. Об этом сообщала «Балтберегозащита» во «ВКонтакте», рассказывая о результатах послештормового мониторинга побережья.

«Сотрудниками “Балтберегозащиты” предложены мероприятия для БФУ им. Канта по ликвидации аварийной ситуации», — говорили специалисты.