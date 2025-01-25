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«Женщина, 120 лет — самый возрастной житель Беларуси, внесенный в списки для голосования на выборах президента». ЦИК Беларуси назвал самого возрастного избирателя 2025 года

ЦИК Беларуси назвал самого возрастного избирателя 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самого возрастного избирателя 2025 года назвал ЦИК Беларуси.

«Самый возрастной житель нашей страны, кто внесен в списки для голосования, — это женщина, ей 120 лет, она проживает в Минской области», — отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Надо сказать, что в Беларуси, по данных на сентябрь 2024 года, проживали три человека старше 110 лет, сообщала БелТА. Порог в 100 лет перешагнули более 600 белорусов (в 2023 году было около 500).

Кстати, ЦИК Беларуси озвучил, что явка за четыре дня досрочного голосования составила 35,99% (подробнее здесь). Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси: «Никому не должны закрывать рот» (здесь подробности).