«Женщина, 120 лет — самый возрастной житель Беларуси, внесенный в списки для голосования на выборах президента». ЦИК Беларуси назвал самого возрастного избирателя 2025 года

Самого возрастного избирателя 2025 года назвал ЦИК Беларуси.
«Самый возрастной житель нашей страны, кто внесен в списки для голосования, — это женщина, ей 120 лет, она проживает в Минской области», — отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко.
Надо сказать, что в Беларуси, по данных на сентябрь 2024 года, проживали три человека старше 110 лет, сообщала БелТА. Порог в 100 лет перешагнули более 600 белорусов (в 2023 году было около 500).
Кстати, ЦИК Беларуси озвучил, что явка за четыре дня досрочного голосования составила 35,99% (подробнее здесь). Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси: «Никому не должны закрывать рот» (здесь подробности).