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Тигры бродят по Приморью: еще несколько встреч с хищниками произошли за сутки

В Приморье в нескольких районах заметили тигров и их следы.

Источник: Соцсети

Сразу несколько «конфликтных ситуаций» с тиграми произошло в Приморье за прошедшие сутки. Хотя тигры, надо полагать, и не знают, что они стали их причиной. Подробности рассказывает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Сообщения о том, что люди встретили тигров и их следы или заметили полосатых на кадрах камер видеонаблюдения, появились сразу из нескольких районов края.

В Лазовском районе весьма упитанный хищник встретился на трассе автомобилистам возле села Каменушка. Когда машина приблизилась к хищнику, он неторопливо свернул с дороги и ушел в лес. Стоит отметить, что дорога эта проходит буквально по границе Лазовского заповедника, который и создавался, в том числе, для сохранения этого вида. Так что ничего удивительного в такой встрече нет.

Еще один тигр забрел на территорию базы «Спокойная» в одноименной бухте возле поселка Врангель. Произошло это, если судить по данным камеры наружного наблюдения, после 11 часов вечера 24 января. Побродив по территории и обнюхав мусорную урну, в которой, видимо, находились остатки пищи, хищник покинул территорию.

Возможно, это тот же самый молодой тигр, который бродит вокруг Находки и Врангеля уже несколько месяцев. Все это время он старается избегать встречи с человеком и не замечен даже в поедании собак.

Возле Партизанска люди заметили следы тигра в прилегающем к городу лесу. Судя по ним, тигр прогулялся по лесной дороге и ушел в неизвестном направлении.

И уже три дня еще один тигр бродит в окрестностях поселка Приморский в Хасанском округе. Сообщается, что сегодня его следы заметили на улице Пушкинской. Этот поселок находится буквально на границе одного из старейших в России заповедников «Кедровая падь», созданного для охраны тигров и леопардов. Знающие про соседство люди запирают домашних животных в помещениях, поэтому нападений на собак здесь нет.

Как ранее сообщал национальный парк «Земля леопарда», этого тигра должны отловить — на это получено разрешение Росприроднадзора.

Несмотря на отсутствие какой-либо опасности для людей во всех случаях, их зафиксируют как «конфликтные» ситуации — таковы правила.

флора и фауна