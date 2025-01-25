Тигры бродят по Приморью: еще несколько встреч с хищниками произошли за сутки

И уже три дня еще один тигр бродит в окрестностях поселка Приморский в Хасанском округе. Сообщается, что сегодня его следы заметили на улице Пушкинской. Этот поселок находится буквально на границе одного из старейших в России заповедников «Кедровая падь», созданного для охраны тигров и леопардов. Знающие про соседство люди запирают домашних животных в помещениях, поэтому нападений на собак здесь нет.