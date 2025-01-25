«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

«Эпиграф конкурса “Мисс Татарстан” в этом году — земля, на которой встречаются Восток и Запад и дарят миру особенную красоту. Мы говорим о том, что смешение культур дает удивительные результаты. Это касается и женской красоты, которая является национальным достоянием. А лейтмотивом в этом году станет русская тема. Здесь тоже есть связь с нашим эпиграфом, так как двуглавый орел, который одной головой смотрит на Восток, а другой на Запад, — это символ нашей страны», — пояснила она.