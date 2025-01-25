«Встреча Востока и Запада дает особенную красоту»: в Казани выбрали «Мисс Татарстан-2025»

Главной темой конкурса «Мисс Татарстан — 2025» стало взаимовлияние культур Востока и Запада, рассказала «Татар-информу» заслуженный деятель искусств РТ, президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.
«Эпиграф конкурса “Мисс Татарстан” в этом году — земля, на которой встречаются Восток и Запад и дарят миру особенную красоту. Мы говорим о том, что смешение культур дает удивительные результаты. Это касается и женской красоты, которая является национальным достоянием. А лейтмотивом в этом году станет русская тема. Здесь тоже есть связь с нашим эпиграфом, так как двуглавый орел, который одной головой смотрит на Восток, а другой на Запад, — это символ нашей страны», — пояснила она.
Оценивал девушек широкий состав жюри, среди которых были «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева, актриса, ведущая Fashion TV, генеральный директор модельного агентства Casta Models Елена Новикова, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, первый замминистра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина.
«Мне очень нравится конкурс. Это вечер красоты в январе, где 30 красивых девушек, тысячи зрителей. Когда выставляла оценки, я больше всего обращала внимание на интеллектуальные способности, а также на то, как девушка держит себя на сцене», — поделилась с агентством Софья Галиева-Мустафина.
На первом выходе девушки показались в ярких красных платьях с украшением в виде солнца на груди. Зрителей знакомили с конкурсантками, каждая из них рассказала о своих увлечениях и мечтах. Часто речь шла о желании создать счастливую семью и стать мамой, однако звучали и цели открыть свой приют для домашних животных или дизайн-студию. Некоторые девушки делились и вовсе масштабными идеями — сделать Татарстан центром fashion-индустрии России или стать амбассадором республики на международной арене.
Следующим конкурсом для финалисток стал выход в купальниках. Последние были выполнены в едином стиле — золотого феникса. Символично, что шли девушки по подиуму под песню, посвященную мифической птице.
Жюри определило 10 суперфиналисток, которые продолжили борьбу за главный титул. Они появились на сцене в костюмах с традиционными русскими орнаментами. Созданием этих образов занималась дизайнер конкурса Екатерина Тонюшкина.
Одним из самых интригующих и волнительных для девушек конкурсов стал интеллектуальный. Здесь тоже был выдержан русский стиль. На сцене появился позолоченный ларец, откуда девушки сами доставали себе вопросы, которые не экзаменовали конкурсанток, а имели скорее философский характер. Так, одна из девушек порассуждала о том, какой образ из русских сказок нужно популяризировать в других странах, другая — какими чертами должна обладать современная женщина.
Затем право задать свои вопросы получили члены жюри. Здесь девушкам пришлось уже сложнее. Если с вопросом о том, чему посвящен текущий год в Татарстане и России, они справились легко, то задача назвать количество объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в республике вызвала у них замешательство. Одна из девушек вспомнила, что их четыре, однако назвать хотя бы один с ходу не смогла. Но, немного подумав, отнесла к ним Казанский Кремль. Затем красавицы поделились своим видением качеств настоящего мужчины и любви.
Заключительный выход на подиум суперфиналистки выполнили вновь в костюмах, отсылающих к русскому и болгарскому фольклору. Головные уборы напоминали шлемы, а платья — военные одеяния русских воинов.
«Я 12 лет занималась классической и народной хореографией. Моя любовь к сцене привела меня на конкурс “Мисс Набережные Челны”, где я в 2024 году получила главный титул. Это открыло мне дорогу в модельный бизнес, и вот сегодня я в финале республиканского конкурса. Я стремлюсь стать лучшей версией себя и новым ангелом Victoria’s Secret», — рассказала о себе девушка еще на предварительном этапе конкурса.
А сразу после победы она поделилась с «Татар-информом» своими новыми ощущениями. «Я невероятно счастлива! Даже не могла предположить, что стану “Мисс Татарстан — 2025”. Я очень волнуюсь, простите. Мы все очень долго и упорно трудились, но это того стоило, я испытала невероятные эмоции сегодня. Буду отмечать победу в кругу семьи», — рассказала с улыбкой Иделия.
«Я мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. В составе сборной России становилась победительницей Универсиады и Спартакиады. Все свои выступления я стараюсь проживать и вкладывать в них свою душу», — поделилась Екатерина.
Подводя итоги вечера, Изольда Сахарова подчеркнула, что каждая из участниц конкурса прошла на нем большую школу. «Эти девушки сейчас делают только первые шаги, но они будут успешными в своей жизни. Красивых людей должно становится все больше, потому что мы обязаны спасать мир», — заключила она.