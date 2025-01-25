Областная больница им. Семашко запретила курьерам заходить на территорию

Согласно информации, в последнее время доставка еды пользуется большим спросом у врачей и пациентов, однако из-за этого постоянно происходят конфликты с охраной на КПП. Больница им. Семашко запретила доступ курьерского транспорта на территорию медучреждения, однако пешком курьеры все же могут доставить еду до входа в нужный корпус.