Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Областная больница им. Семашко запретила курьерам заходить на территорию

Это связано с безопасностью в медучреждении.

Источник: Комсомольская правда

Доставщики еды больше не смогут попасть на территорию нижегородской областной больницы им. Семашко. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, в последнее время доставка еды пользуется большим спросом у врачей и пациентов, однако из-за этого постоянно происходят конфликты с охраной на КПП. Больница им. Семашко запретила доступ курьерского транспорта на территорию медучреждения, однако пешком курьеры все же могут доставить еду до входа в нужный корпус.

Отмечается, что пациенты и врачи могут встретить курьера у шлагбаума. Такие ограничения связаны с безопасностью.

медицина