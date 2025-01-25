Областная больница им. Семашко запретила курьерам заходить на территорию

Доставщики еды больше не смогут попасть на территорию нижегородской областной больницы им. Семашко. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, в последнее время доставка еды пользуется большим спросом у врачей и пациентов, однако из-за этого постоянно происходят конфликты с охраной на КПП. Больница им. Семашко запретила доступ курьерского транспорта на территорию медучреждения, однако пешком курьеры все же могут доставить еду до входа в нужный корпус.
Отмечается, что пациенты и врачи могут встретить курьера у шлагбаума. Такие ограничения связаны с безопасностью.