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После ДТП с автобусом в Зверево прокуратура начала проверку

Авария с рабочими шахты в Зверево заинтересовала прокуратуру.

Источник: ГАИ по Ростовской области

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с автобусом в городе Зверево. Об этом сообщили в донской прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что ночью 24 января водитель автобуса, перевозивший рабочих шахты, не справился с управлением. Из-за этого машина перевернулась.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре области.

Напомним, в ГАИ сообщили о том, что авария произошла во время сложных погодных условий — тумана. В автобусе в момент аварии было девять человек. Пострадал 53-летний пассажир, его с травмами госпитализировали.