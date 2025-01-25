После ДТП с автобусом в Зверево прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с автобусом в городе Зверево. Об этом сообщили в донской прокуратуре.
В надзорном ведомстве отметили, что ночью 24 января водитель автобуса, перевозивший рабочих шахты, не справился с управлением. Из-за этого машина перевернулась.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в прокуратуре области.
Напомним, в ГАИ сообщили о том, что авария произошла во время сложных погодных условий — тумана. В автобусе в момент аварии было девять человек. Пострадал 53-летний пассажир, его с травмами госпитализировали.