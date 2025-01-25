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С 15 февраля начнут работать новые выделенные полосы

Они появятся на Ленинградском шоссе в районе города Химки и на улице Толбухина в Можайском районе столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 15 февраля откроют движение по новым выделенным полосам. Благодаря этому общественный транспорт будет ходить более регулярно. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С 15 февраля заработает более шести километров выделенных полос. Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25 процентов. Делаем поездки жителей комфортнее по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Новые выделенные полосы появятся на Ленинградском шоссе в Химках и на улице Толбухина в Можайском районе ЗАО. Они охватят 20 городских и пригородных маршрутов, по которым горожане совершают более 72 тысяч поездок в рабочие дни.