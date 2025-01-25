С 15 февраля начнут работать новые выделенные полосы

«С 15 февраля заработает более шести километров выделенных полос. Благодаря выделенкам время в пути для пассажиров автобусов и электробусов сокращается в два — четыре раза, транспорт ходит регулярнее, аварийность снижается в среднем на 25 процентов. Делаем поездки жителей комфортнее по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.