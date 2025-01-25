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Лукашенко поздравил МГУ с 270-летием и сказал о многолетнем сотрудничестве

Лукашенко поздравил Московский государственный университет с 270-летием со дня основания.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Московского государственного университета имени Ломоносова с 270-летием со дня основания вуза, который по праву является старейшим классическим университетом России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент охарактеризовал этот вуз как крупнейший и авторитетный центр мировой науки, образования и культуры.

Александр Лукашенко отметил, что многие годы белорусские вузы успешно сотрудничают с МГУ, совместно работают над прогрессивными образовательными технологиями и новейшими научными разработками.

Президент пожелал коллективу МГУ успехов, творческого и профессионального долголетия.

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