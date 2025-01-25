Лукашенко поздравил МГУ с 270-летием и сказал о многолетнем сотрудничестве

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Московского государственного университета имени Ломоносова с 270-летием со дня основания вуза, который по праву является старейшим классическим университетом России, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Президент охарактеризовал этот вуз как крупнейший и авторитетный центр мировой науки, образования и культуры.
Александр Лукашенко отметил, что многие годы белорусские вузы успешно сотрудничают с МГУ, совместно работают над прогрессивными образовательными технологиями и новейшими научными разработками.
Президент пожелал коллективу МГУ успехов, творческого и профессионального долголетия.
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