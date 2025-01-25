Лукашенко поздравил МГУ с 270-летием и сказал о многолетнем сотрудничестве

Мы писали, что Александр Лукашенко пообещал защитить белорусов от сапога захватчика и «панской плетки»: «Мы не будем плясать под чужую дудку» (здесь подробности). Президент пообещал, что Беларусь не будет проблемой для соседей: «Не страдают гигантоманией» (подробнее здесь). Александр Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси: «Никому не должны закрывать рот» (здесь подробности).