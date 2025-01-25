Глава Следкома Татарстана Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию татарстанской многодетной матери. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В соцсетях женщина рассказала, что ее семья уже несколько лет ожидает улучшения жилищных условий. Она приобрела дом на средства материнского капитала. Однако он не оказался непригодным для проживания.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование поручено следователям Следственного комитета России по Татарстану.
Напомним, Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате зарплаты татарстанской фирмой. Ранее жалобу по этому делу направили сотрудники организации.