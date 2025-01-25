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Сильных морозов не прогнозируют в Нижегородской области в феврале

Средняя температура в течение последнего месяца зимы составит −7…-10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -5° 2 м/с 79% 768 мм рт. ст.

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на февраль в Нижегородской области. Согласно данным синоптиков, сильных морозов жителям региона можно не бояться.

Средняя температура воздуха в течение последнего месяца зимы составит −7…-10 градусов. Снега выпадет не более 40 мм.

По предварительным данным, в первые дни февраля в регионе будет тепло — около +2 градусов днем и +1 градуса ночью. Также синоптики прогнозируют снег с дождем. После 7 февраля в Нижегородской области ожидается похолодание — температура воздуха составит −3…-4 градуса днем, а по ночам — до −7°. С 9 по 13 февраля в Нижегородской области прогнозируют снегопады.

Во второй половине февраля синоптики обещают небольшое потепление. После 22 числа в регионе начнутся солнечные дни. В последнюю декаду февраля прогнозируется до −1°.

Ранее мы сообщали, что в последнюю неделю января нижегородцев ждет потепление до +2 градусов.