Сильных морозов не прогнозируют в Нижегородской области в феврале

По предварительным данным, в первые дни февраля в регионе будет тепло — около +2 градусов днем и +1 градуса ночью. Также синоптики прогнозируют снег с дождем. После 7 февраля в Нижегородской области ожидается похолодание — температура воздуха составит −3…-4 градуса днем, а по ночам — до −7°. С 9 по 13 февраля в Нижегородской области прогнозируют снегопады.