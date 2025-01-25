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МВД: Приманки для собак, начиненные иглами и гвоздями, обнаружены в Минске

МВД сообщает об опасных для жизни животных приманках, разбросанных в районе Цнянки.

Источник: Комсомольская правда

В ходе мониторинга интернета сотрудники милиции обнаружили информацию о смертельных приманках, разбросанных в районе Цнянского водохранилища, сообщает МВД.

Судя по фото, куски копченной скумбрии, перевязанные ниткой, были начинены иглами, стеклом и гвоздями.

Сотрудниками милиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления лица, оставившего эти приманки, чтобы привлечь его к ответственности и просит владельцев собак при обнаружении подобных приманок звонить по телефону 102.

МВД предупреждает, что его сотрудники непрерывно проводят мониторинг сети Интернет в целях предупреждения преступлений и правонарушений.

Мы писали, что мошенническая схема с участием богатых «китаянок» замечена в Беларуси (здесь подробности). МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла» (подробности здесь).