МВД: Приманки для собак, начиненные иглами и гвоздями, обнаружены в Минске

Мы писали, что мошенническая схема с участием богатых «китаянок» замечена в Беларуси (здесь подробности). МВД предупредило о новом троян-вирусе Mamont в популярном у белорусов Telegram: «Простой вопрос “Это ты на видео?” или слово “видео” в названии файла» (подробности здесь).